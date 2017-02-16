На днях состоялась церемония награждения победителей главной музыкальной премии Grammy 2017.
- Гости церемонии вручения премии «Грэмми» :: Адель
- Андра Дей
- Камила Кабелло
- Каролайн Дамор
- Кэрри Андервуд
- Селин Дион
- Chance the Rapper
- Charli XCX
- Крисси Тейген и Джон Ледженд
- Дайя
- Деми Ловато
- Desiigner
- группа DNCE
- Эль Кинг
- Эния
- Flume
- Gallant
- Холзи
- Хайди Клум
- Хиллари Скотт
- Джеймс Корден и Джулия Кэри
- Джейн Жонг
- Дженнифер Лопес
- Джессика Миллер
- Джуди Коллинз
- Джульетт Ларт
- Kaskade
- Катерина Грэхэм
- Кэтрин Макфи
- Кэти Перри
- Келси Баллерини
- Келти Найт
- Крисс Минси
- Кристин Каваллари
- Леди Гага
- Лаврена Кокс
- Леа Мишель
- Майя Хэррисон
- Ник Джонас
- Пэрис Джексон
- Рианна
- Райан Сикрест
- Сантиголд
- Соланж Ноулз
- Софи Хоули-Велт
- Тараджи Хенсон
- The Chainsmokers
- Тим Макгроу и Фэйт Хилл
- Тинаши
- Тори Келли
- Трейс Лисетт
В минувшее воскресенье в лос-анджелесском Стэйплс-центре обрались звезды первой величины. Представители шоу-бизнеса пришли сюда, чтобы отметить заслуги друг друга и узнать имя того, кто в этом году соберет большинство статуэток «Грэмми». Знаменитости блистали в лучших нарядах на красной ковровой дорожке, что для многих поклонников и критиков гораздо важнее и интереснее самого награждения. Традиционно здесь не обошлось без нескольких фэшн-курьезов.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.