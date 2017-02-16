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Артем Кузелев

Гости церемонии вручения премии «Грэмми»

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  • 16 Февраля 201717:00
Сюжеты: Грэмми

На днях состоялась церемония награждения победителей главной музыкальной премии Grammy 2017.

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  • Гости церемонии вручения премии «Грэмми» :: Адель

В минувшее воскресенье в лос-анджелесском Стэйплс-центре обрались звезды первой величины. Представители шоу-бизнеса пришли сюда, чтобы отметить заслуги друг друга и узнать имя того, кто в этом году соберет большинство статуэток «Грэмми». Знаменитости блистали в лучших нарядах на красной ковровой дорожке, что для многих поклонников и критиков гораздо важнее и интереснее самого награждения. Традиционно здесь не обошлось без нескольких фэшн-курьезов.

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