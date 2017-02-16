На днях состоялась церемония награждения победителей главной музыкальной премии Grammy 2017.

1 / 51 Гости церемонии вручения премии «Грэмми» :: Адель

Андра Дей

Камила Кабелло

Каролайн Дамор

Кэрри Андервуд

Селин Дион

Chance the Rapper

Charli XCX

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Дайя

Деми Ловато

Desiigner

группа DNCE

Эль Кинг

Эния

Flume

Gallant

Холзи

Хайди Клум

Хиллари Скотт

Джеймс Корден и Джулия Кэри

Джейн Жонг

Дженнифер Лопес

Джессика Миллер

Джуди Коллинз

Джульетт Ларт

Kaskade

Катерина Грэхэм

Кэтрин Макфи

Кэти Перри

Келси Баллерини

Келти Найт

Крисс Минси

Кристин Каваллари

Леди Гага

Лаврена Кокс

Леа Мишель

Майя Хэррисон

Ник Джонас

Пэрис Джексон

Рианна

Райан Сикрест

Сантиголд

Соланж Ноулз

Софи Хоули-Велт

Тараджи Хенсон

The Chainsmokers

Тим Макгроу и Фэйт Хилл

Тинаши

Тори Келли

Трейс Лисетт

В минувшее воскресенье в лос-анджелесском Стэйплс-центре обрались звезды первой величины. Представители шоу-бизнеса пришли сюда, чтобы отметить заслуги друг друга и узнать имя того, кто в этом году соберет большинство статуэток «Грэмми». Знаменитости блистали в лучших нарядах на красной ковровой дорожке, что для многих поклонников и критиков гораздо важнее и интереснее самого награждения. Традиционно здесь не обошлось без нескольких фэшн-курьезов.