Гости ежегодного вечера Vogue Clicquot Polo Classic

Неделю назад в Государственном парке «Либерти» прошел ежегодный торжественный вечер, организованный знаменитым винным домом.

1 / 25 Гости вечера Vogue Clicquot Polo Classic :: Александра Агостон и Джорджия Фоулер

Алисия Кис

Афина Кальдерон

Дельфина Блакье

Джеми Чон

Джессика Харт

Джефф Петриелло, Томми Дорфман, Тим Вейленд и Гарретт Нефф

Дэвид Бартка и Нил Патрик Харрис

Кейт Мара, Приянка Чопра, Кендалл Дженнер, Кери Рассел и Николь Кидман

Кейт Мара

Кендалл Дженнер

Коко Роша

Люк Эванс

Мей Маск

Мэтью Риз и Кери Рассел

Начао Фигерас, Дельфина Блакье, Нил Патрик Харрис и Алисия Кис

Ники Хилтон

Николь Кидман

Приянка Чопра и Николь Кидман

Приянка Чопра

Фернандо Гарсия и Лора Ким

Флавиана Матата

Фрида Пинто

Эндрю Рэннеллс, Кейт Мара и Фрида Пинто

Эндрю Рэннеллс

Как всегда, на мероприятии собралось огромное количество звезд кино, шоу-бизнеса, спорта и моды. Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Приянка Чопра Нил Патрик Харрис, Люк Эванс и другие знаменитости наслаждались легендарным шампанским под аккомпанемент Алисии Кис. Стильные наряды гостей стали одной из главных тем для дальнейших обсуждений вечера.