Гости ежегодного вечера Vogue Clicquot Polo Classic

Неделю назад в Государственном парке «Либерти» прошел ежегодный торжественный вечер, организованный знаменитым винным домом.
- Гости вечера Vogue Clicquot Polo Classic :: Александра Агостон и Джорджия Фоулер
- Алисия Кис
- Афина Кальдерон
- Дельфина Блакье
- Джеми Чон
- Джессика Харт
- Джефф Петриелло, Томми Дорфман, Тим Вейленд и Гарретт Нефф
- Дэвид Бартка и Нил Патрик Харрис
- Кейт Мара, Приянка Чопра, Кендалл Дженнер, Кери Рассел и Николь Кидман
- Кейт Мара
- Кендалл Дженнер
- Коко Роша
- Люк Эванс
- Мей Маск
- Мэтью Риз и Кери Рассел
- Начао Фигерас, Дельфина Блакье, Нил Патрик Харрис и Алисия Кис
- Ники Хилтон
- Николь Кидман
- Приянка Чопра и Николь Кидман
- Приянка Чопра
- Фернандо Гарсия и Лора Ким
- Флавиана Матата
- Фрида Пинто
- Эндрю Рэннеллс, Кейт Мара и Фрида Пинто
- Эндрю Рэннеллс
Как всегда, на мероприятии собралось огромное количество звезд кино, шоу-бизнеса, спорта и моды. Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Приянка Чопра Нил Патрик Харрис, Люк Эванс и другие знаменитости наслаждались легендарным шампанским под аккомпанемент Алисии Кис. Стильные наряды гостей стали одной из главных тем для дальнейших обсуждений вечера.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.