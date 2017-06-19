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Артем Кузелев

Гости ежегодного вечера Vogue Clicquot Polo Classic

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  • 19 Июня 201714:01
Сюжеты: Vogue

Неделю назад в Государственном парке «Либерти» прошел ежегодный торжественный вечер, организованный знаменитым винным домом.

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  • Гости вечера Vogue Clicquot Polo Classic :: Александра Агостон и Джорджия Фоулер

Как всегда, на мероприятии собралось огромное количество звезд кино, шоу-бизнеса, спорта и моды. Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Приянка Чопра Нил Патрик Харрис, Люк Эванс и другие знаменитости наслаждались легендарным шампанским под аккомпанемент Алисии Кис. Стильные наряды гостей стали одной из главных тем для дальнейших обсуждений вечера.

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