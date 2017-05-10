Гости миланского шоу Prada. Cruise, 2018

В воскресенье в Милане собралось множество знаменитостей, чтобы увидеть полноценную круизную коллекцию Миуччи Прада.
Миучча Прада порадовала своих поклонников первым полноценным показом круизной коллекции. на этот раз дизайнер не просто опубликовала лукбук, но устроила шоу в стенах выставочного пространства, принадлежащего ее модному дому. На презентацию съехалось огромное количество знаменитостей, среди которых можно было увидеть звезд кино, шоу-бизнеса и индустрии моды. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка.
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