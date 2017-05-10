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Артем Кузелев

Гости миланского шоу Prada. Cruise, 2018

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  • 10 Мая 201711:52
Сюжеты: Prada, cruise 2018

В воскресенье в Милане собралось множество знаменитостей, чтобы увидеть полноценную круизную коллекцию Миуччи Прада.

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  • Гости миланского шоу Prada. Cruise, 2018 :: Алессандро Ройа

Миучча Прада порадовала своих поклонников первым полноценным показом круизной коллекции. на этот раз дизайнер не просто опубликовала лукбук, но устроила шоу в стенах выставочного пространства, принадлежащего ее модному дому. На презентацию съехалось огромное количество знаменитостей, среди которых можно было увидеть звезд кино, шоу-бизнеса и индустрии моды. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка.

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