В воскресенье в Милане собралось множество знаменитостей, чтобы увидеть полноценную круизную коллекцию Миуччи Прада.

1 / 14 Гости миланского шоу Prada. Cruise, 2018 :: Алессандро Ройа

Антонио Фоллетто

Бьянка Джаггер

Бьянка Джаггер

Дельфина Делеттре Фенди

Жак Херцог

Карин Ройтфельд

Кортни Лав и Сьюзан Сарандон

Кортни Лав

Матильда Джоли

Милла Йовович

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон

Франческо Веццоли

Миучча Прада порадовала своих поклонников первым полноценным показом круизной коллекции. на этот раз дизайнер не просто опубликовала лукбук, но устроила шоу в стенах выставочного пространства, принадлежащего ее модному дому. На презентацию съехалось огромное количество знаменитостей, среди которых можно было увидеть звезд кино, шоу-бизнеса и индустрии моды. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка.