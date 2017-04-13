Гости на вечеринке Фаррелла в честь Chanel

Рэйчел Зоу, Систин Сталлоне, Кения Кински-Джонс, Кэти Перри, Лили Коллинз и другие знаменитости посетили ужин и вечеринку Chanel, которые в Лос-Анджелесе организовал музыкант Фаррелл.

1 / 31 Гости вечеринки Chanel





























































Открывая торжественный вечер, Фаррелл Уильямс был предельно элегантен и сказал много приятных слов в адрес собравшихся женщин и самой Габриэль Шанель, которой и было посвящено мероприятие. Формальным поводом послужила презентация новой модели сумки парижского дома, получившей название Gabrielle. Звездные гости вечеринки отметили ее особую атмосферу, а Белла Хиткот подчеркнула: «Все события Chanel, которые я посещала, были непредсказуемыми. Однажды я видела, как Карен О и Патти Смит поют дуэтом на мероприятии марки! В Chanel знают, как устроить классную вечеринку».