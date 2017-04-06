В минувший уикенд Виктория Бекхэм представила в Лос-Анджелесе свою капсульную коллекцию для марки Target.

1 / 14 Гости презентации капсулы Victoria Beckham for Target :: Виктория Бекхэм

Джессика Альба и Виктория Бекхэм

Джессика Альба

Джонни Уужек, Джордж Котшепулос, Камилла Белль, Роб Юнкерс и Джо Зи

Джордана Брюстер с сыном

Зои Салдана и Кейт Мара

Зои Салдана и Наоми Харрис

Камилла Белль

Кейт Мара

Наоми Харрис

Поппи Джейми

Сама и Хая Абу-Хадра

Тиффани-Амбер Тиссен

Эшли Мадекве

Вечеринка в честь выхода новой коллекции проходила в резиденции Мохаммеда Хадида в Бел-Эйре, где среди цветущего сада был разбит временный бутик. Здесь гости презентации могли ознакомиться с новыми моделями, украшенными цветочными принтами, и приобрести то, что им понравилось. Мероприятие привлекло внимание многих знаменитостей, среди которых были поклонницы таланта британского дизайнера: Кейт Мара, Зои Салдана, Джессика Альба и другие звезды.