В минувший уикенд Виктория Бекхэм представила в Лос-Анджелесе свою капсульную коллекцию для марки Target.
- Гости презентации капсулы Victoria Beckham for Target :: Виктория Бекхэм
- Джессика Альба и Виктория Бекхэм
- Джессика Альба
- Джонни Уужек, Джордж Котшепулос, Камилла Белль, Роб Юнкерс и Джо Зи
- Джордана Брюстер с сыном
- Зои Салдана и Кейт Мара
- Зои Салдана и Наоми Харрис
- Камилла Белль
- Кейт Мара
- Наоми Харрис
- Поппи Джейми
- Сама и Хая Абу-Хадра
- Тиффани-Амбер Тиссен
- Эшли Мадекве
Вечеринка в честь выхода новой коллекции проходила в резиденции Мохаммеда Хадида в Бел-Эйре, где среди цветущего сада был разбит временный бутик. Здесь гости презентации могли ознакомиться с новыми моделями, украшенными цветочными принтами, и приобрести то, что им понравилось. Мероприятие привлекло внимание многих знаменитостей, среди которых были поклонницы таланта британского дизайнера: Кейт Мара, Зои Салдана, Джессика Альба и другие звезды.
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