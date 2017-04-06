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Артем Кузелев

Гости презентации капсулы Victoria Beckham for Target

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  • 06 Апреля 201720:39
Сюжеты: Target, Beckham

В минувший уикенд Виктория Бекхэм представила в Лос-Анджелесе свою капсульную коллекцию для марки Target.

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  • Гости презентации капсулы Victoria Beckham for Target :: Виктория Бекхэм

Вечеринка в честь выхода новой коллекции проходила в резиденции Мохаммеда Хадида в Бел-Эйре, где среди цветущего сада был разбит временный бутик. Здесь гости презентации могли ознакомиться с новыми моделями, украшенными цветочными принтами, и приобрести то, что им понравилось. Мероприятие привлекло внимание многих знаменитостей, среди которых были поклонницы таланта британского дизайнера: Кейт Мара, Зои Салдана, Джессика Альба и другие звезды.

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