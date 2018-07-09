В рамках Недели высокой моды парижская редакция Vogue вновь собрала звезд моды, кино и шоу-бизнеса на ставший уже традиционным ужин.
- Гости ужина Vogue Paris в Музее Гальера :: Адриана Лима
- Антонен Арто и Наталья Водянова
- Боб Уинтер
- Вирджил Абло
- Джамбаттиста Валли со спутницами
- Жанн Дама
- Инна Моджа
- Кайя Гербер
- Калеб Лэндри Джонс
- Камилла Бидо-Уоддингтон со спутником
- Кейси Спунер
- Лив Тайлер и Клэр Уэйт Келлер
- Лили-Роуз Депп
- Лу Дуайон
- Маккензи Фой
- Мэнди Мур
- Наташа Рамсей-Леви
- Симон Порт Жакмю
- Стивен Галлоуэй
- Тина Кунаки
- Трэйси Эллис Росс
- Хелен Ласичан и Фаррелл Уильяимс
- Элиза Сенауи
- Эмили Ратаковски
- Эшли Грэм
Вот уже в пятый раз редакция Vogue Paris собирает звездных гостей в роскошных интерьерах Музея Гальера. Ужин приурочен финалу ежегодной премии Fashion Fashion Vogue и проходит в самой торжественной обстановке. Среди гостей вечера на этот раз были замечены Фаррелл Уильямс, Лили-Роуз Депп, Энтони Ваккарелло, Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски, Симон Порт Жакмю и другие знаменитости. Яркое и блистательное завершение Недели haute couture.
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