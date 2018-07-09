В рамках Недели высокой моды парижская редакция Vogue вновь собрала звезд моды, кино и шоу-бизнеса на ставший уже традиционным ужин.

1 / 25 Гости ужина Vogue Paris в Музее Гальера :: Адриана Лима

Антонен Арто и Наталья Водянова

Боб Уинтер

Вирджил Абло

Джамбаттиста Валли со спутницами

Жанн Дама

Инна Моджа

Кайя Гербер

Калеб Лэндри Джонс

Камилла Бидо-Уоддингтон со спутником

Кейси Спунер

Лив Тайлер и Клэр Уэйт Келлер

Лили-Роуз Депп

Лу Дуайон

Маккензи Фой

Мэнди Мур

Наташа Рамсей-Леви

Симон Порт Жакмю

Стивен Галлоуэй

Тина Кунаки

Трэйси Эллис Росс

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильяимс

Элиза Сенауи

Эмили Ратаковски

Эшли Грэм

Вот уже в пятый раз редакция Vogue Paris собирает звездных гостей в роскошных интерьерах Музея Гальера. Ужин приурочен финалу ежегодной премии Fashion Fashion Vogue и проходит в самой торжественной обстановке. Среди гостей вечера на этот раз были замечены Фаррелл Уильямс, Лили-Роуз Депп, Энтони Ваккарелло, Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски, Симон Порт Жакмю и другие знаменитости. Яркое и блистательное завершение Недели haute couture.