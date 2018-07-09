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Артем Кузелев

Гости ужина Vogue Paris в Музее Гальера

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  • 09 Июля 201811:27
Сюжеты: Vogue, Неделя моды в Париже

В рамках Недели высокой моды парижская редакция Vogue вновь собрала звезд моды, кино и шоу-бизнеса на ставший уже традиционным ужин.

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  • Гости ужина Vogue Paris в Музее Гальера :: Адриана Лима

Вот уже в пятый раз редакция Vogue Paris собирает звездных гостей в роскошных интерьерах Музея Гальера. Ужин приурочен финалу ежегодной премии Fashion Fashion Vogue и проходит в самой торжественной обстановке. Среди гостей вечера на этот раз были замечены Фаррелл Уильямс, Лили-Роуз Депп, Энтони Ваккарелло, Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски, Симон Порт Жакмю и другие знаменитости. Яркое и блистательное завершение Недели haute couture.

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