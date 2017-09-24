В рамках Недели моды в Милане прошел блистательный благотворительный ужин, на котором Анджела Миссони получила специальную премию.

1 / 19 Гости вечера AmfAR в Милане :: Модели позируют Эллен фон Унверт

Алессандра Амбросио

Анджела Миссони

Анна Винтур

Джордан Данн

Изабель Гулар и братья Кейтены

Каролина Куркова

Катерина Грэхэм

Кеннет Коул

Кьяра Ферраньи и Джон Кортахарена

Кьяра Ферраньи

Лукас Гудман и Джиллиан Херви

Маргерита Миссони

Миа Моретти

Тина Кунаки

Хейли Болдуин

Хейли Клосон

Шанина Шейк

Эльза Хоск

Поздравить синьору Миссони собралось множество знаменитостей мира моды и шоу-бизнеса. В торжественной обстановке итальянский дизайнер получила специальную премию AmfAR «За мужество». Среди гостей церемонии можно было встретить Анну Винтур, Каролину Куркову, Хейли Болдуин, Лапо Элкана, Джордан Данн, Изабель Гулар, Алессандру Амбросио, Шанину Шейк, Лотти Мосс и других звезд индустрии. Музыкальным сопровождением вечера стало выступление Андреа Бочелли.