Гости вечеринки Fashion for Relief в Каннах

Наоми Кэмпбелл совместно с маркой Diesel организовала благотворительный аукцион в рамках Каннского кинофестиваля.

1 / 35 Гости благотворительного вечера Fashion for Relief :: Антонио Бандерас на подиуме

Арианна Алесси и Ренцо Россо

Белла Хадид на подиуме

Белла Хадид

Гвендолин Кристи

Джордан Данн

Дин и Дэн Кейтены

Донателла Версаче

дуэт The Misshapes

Жасмин Сандерс

Изабели Фонтана

Камила Морроне

Кейт Мосс на подиуме

Кендалл Дженнер на подиуме

Кендалл Дженнер

Ливия Ферт

Лотти Мосс

Льюис Хэмилтон и Ремо Руффини

Мин Си

Мэри Джей Блайдж

Наоми Кэмпбелл и королева Иордании Рания аль-Абдулла

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл на подиуме

Наоми Кэмпбелл

Наталья Водянова

Никола Формичетти

Пас Вега

Питер Дандас со спутником

Сара Сампайо

Сара Фергюсон и принцесса Беатриса Йоркская

Софи Тейлор и Фаваз Груози

Ума Турман

Фэй Данауэй

Хайди Клум

Эрин О’Коннор

Кинофестиваля в Каннах традиционно богат светскими событиями. Одной из самых запоминающихся вечеринок стал благотворительный аукцион, который прошел здесь на днях. Мероприятие организовала супермодель Наоми Кэмбелл при поддержке марки Diesel. Среди гостей были замечены Леонардо Ди Каприо, Ума Турман, Донателла Версаче, Ренцо Россо, Дин и Дэн Кейтены, Питер Дандас и другие звезды кино, шоу-бизнеса и моды.

Вечер начался с модного показа, который открыла Наталья Водянова. В дефиле также участвовали Кейт Мосс, Эрин О’Коннор, Хайди Клум, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джордан Данн, Наташа Поли и другие известные модели, а также сама Наоми. После шоу представленные наряды были выставлены на аукцион вместе с футболками проекта Child at Heart. Средства, собранные на торгах, отправились на благотворительные цели.