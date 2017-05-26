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Артем Кузелев

Гости вечеринки Fashion for Relief в Каннах

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  • 26 Мая 201713:50
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

Наоми Кэмпбелл совместно с маркой Diesel организовала благотворительный аукцион в рамках Каннского кинофестиваля.

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  • Гости благотворительного вечера Fashion for Relief :: Антонио Бандерас на подиуме

Кинофестиваля в Каннах традиционно богат светскими событиями. Одной из самых запоминающихся вечеринок стал благотворительный аукцион, который прошел здесь на днях. Мероприятие организовала супермодель Наоми Кэмбелл при поддержке марки Diesel. Среди гостей были замечены Леонардо Ди Каприо, Ума Турман, Донателла Версаче, Ренцо Россо, Дин и Дэн Кейтены, Питер Дандас и другие звезды кино, шоу-бизнеса и моды.

Вечер начался с модного показа, который открыла Наталья Водянова. В дефиле также участвовали Кейт Мосс, Эрин О’Коннор, Хайди Клум, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джордан Данн, Наташа Поли и другие известные модели, а также сама Наоми. После шоу представленные наряды были выставлены на аукцион вместе с футболками проекта Child at Heart. Средства, собранные на торгах, отправились на благотворительные цели.

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