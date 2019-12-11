Гости вечеринки GQ Man Of The Year 2019

Пятого декабря в Западном Голливуде журнал GQ отпраздновал выход 24-го ежегодного номера «Люди года».

Вечеринка началась с приветственного коктейля с участием главного гостя – «Человека года» – Аль Пачино. Затем звездные гости оказались на вечеринке, за саундтрек которой отвечал Пост Мэлоун. Самым запоминающимся моментом мероприятие стало повторение Шэрон Стоун знаменитой сцены из триллера «Основной инстинкт». Получившая звание «Женщины года», актриса закинула ногу на ногу и прочитала небольшую мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека – быть самим собой. Также она добавила, что знаменитая сцена из фильма изменила всю ее жизнь.