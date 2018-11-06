Вход
ADV
Интересно
Gucci (297)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Гости вечеринки Gucci Art+Film Gala 2018

  • 182
  • 0
  • 06 Ноября 201818:10
Сюжеты: Gucci

В лос-анджелесском музее LACMA состоялся очередной вечер Art+Film Gala, который собрал звездных друзей итальянского дома.

Восьмая вечеринка Art+Film Gala, которую традиционно организует итальянский дом моды Gucci, прошла в стенах Музея искусства LACMA. Разодевшись в наряды из новых и не очень коллекций марки, на мероприятие прибыли многочисленные звездные друзья Gucci. Здесь можно было увидеть и новых амбассадоров парфюма марки Джареда Лето и Лану Дель Рей, и телезвезд сестер Кардашьян, и панк-икону Кортни Лав, и австралийскую топ-модель Миранду Керр, и многие-многие другие. За саундтрек вечеринки отвечал Бек. О том, какие образы для знаменитостей подобрали их стилисты, можно узнать из фотоподборки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru