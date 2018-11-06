Гости вечеринки Gucci Art+Film Gala 2018

В лос-анджелесском музее LACMA состоялся очередной вечер Art+Film Gala, который собрал звездных друзей итальянского дома.

Восьмая вечеринка Art+Film Gala, которую традиционно организует итальянский дом моды Gucci, прошла в стенах Музея искусства LACMA. Разодевшись в наряды из новых и не очень коллекций марки, на мероприятие прибыли многочисленные звездные друзья Gucci. Здесь можно было увидеть и новых амбассадоров парфюма марки Джареда Лето и Лану Дель Рей, и телезвезд сестер Кардашьян, и панк-икону Кортни Лав, и австралийскую топ-модель Миранду Керр, и многие-многие другие. За саундтрек вечеринки отвечал Бек. О том, какие образы для знаменитостей подобрали их стилисты, можно узнать из фотоподборки.