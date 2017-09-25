Гости вечерники Рикардо Тиши в Милане

Еще одним ярким мероприятием Недели моды в Милане стала итальянская вечеринка, организованная редакцией Vogue Italia и Риккардо Тиши.

1 / 15 Гости вечерники Рикардо Тиши и Vogue Italia :: Lady Fag и Брайан Этвуд

Lady Fag

Альберта Ферретти и братья Кейтены

Виттория Черетти и сестры Хадид

Каролина Куркова, Дин и Дэн Кейтены, Марьян Йонкман и Мелисса Сатта

Каролина Куркова

Мариякарла Босконо и Рикардо Тиши

Мариякарла Босконо

Маркиякарла Босконо и Стефано Пилати

Марко Занини

Маурицио Каттелан

Рикардо Тиши и Маргерита Миссони

Скай Феррейра

Стефано Пилати и Рикардо Тиши

Эмануэль Фарнети и Льюис Хэмилтон

В рамках миланской Недели моды прошла шумная вечеринка, организованная редакцией Vogue Italia. Креативным директором итальянского вечера был назначен Рикардо Тиши, который пригласил Скай Феррейра на роль главного музыканта. Среди звездных гостей можно было встретить коллег Тиши: Стефано Пилати, Пьерпаоло Пиччиоли, братьев Кейтенов и Анджелу Миссони. Также на вечеринке зажигали многочисленные модели и другие знаменитости мира моды.