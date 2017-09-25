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Неделя моды в Милане (453)
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Артем Кузелев

Гости вечерники Рикардо Тиши в Милане

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  • 25 Сентября 201722:02
Сюжеты: Неделя моды в Милане

Еще одним ярким мероприятием Недели моды в Милане стала итальянская вечеринка, организованная редакцией Vogue Italia и Риккардо Тиши.

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  • Гости вечерники Рикардо Тиши и Vogue Italia :: Lady Fag и Брайан Этвуд

В рамках миланской Недели моды прошла шумная вечеринка, организованная редакцией Vogue Italia. Креативным директором итальянского вечера был назначен Рикардо Тиши, который пригласил Скай Феррейра на роль главного музыканта. Среди звездных гостей можно было встретить коллег Тиши: Стефано Пилати, Пьерпаоло Пиччиоли, братьев Кейтенов и Анджелу Миссони. Также на вечеринке зажигали многочисленные модели и другие знаменитости мира моды.

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