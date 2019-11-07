Гости звездного Хеллоуина в Нью-Йорке

На ежегодную вечеринку Хайди Клум знаменитости по традиции пришли в самых сложных и роскошных нарядах.

Супермодель Хайди Клум организовала свою хеллоуинскую вечеринку уже в 20 раз! И уже в 20 раз знаменитости выбрали для праздника самые сложные и роскошные костюмы. Что и говорить, наряд самой Хайди в духе стим-панка впечатляет: супермодель потратила 13 часов на то, чтобы его надеть и сделать соответствующий грим.. Супруг Клум, Билл Каулитц выбрал в этом году костюм астронавта, остальные гости – в нашей подборке.