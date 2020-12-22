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SergeyVladimirov

Готовимся к Новому году! 3 идеи новогоднего nail-дизайна от IQ BEAUTY

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  • 22 Декабря 202018:46

Ловите подборку дизайнов в трендовых оттенках, которые можно сделать с помощью гель-лаков IQ BEAUTY

  1. Символ грядущего Нового года – бычок. А серый бык в тренде вдвойне, ведь серый – цвет 2021 года по Pantone

Для дизайна использовались:

  • Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
  • Гель-лаки IQ BEAUTY:
  • #105 красный с шиммером, #101 супер белый, #002 черный, #108 розовый с перламутром
  • Каучуковый топ IQ BEAUTY
  1. Новогодняя ёлочка в акварельной технике. Спокойный, но одновременно очень праздничный вариант для любителей маникюра в светлых тонах.

Для дизайна использовались:

  • Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
  • Гель-лаки IQ BEAUTY:
  • #107 жемчужно-белый с перламутром, #032 серый, #040 желтый, #035 зеленый, #036 синий, #053 красный, #101 супер белый, #002 черный
  • Каучуковый топ IQ BEAUTY
  1. Праздничные полярные мишки в долю секунды переносят в детство и дарят ощущение тепла и праздника.
  • Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
  • Гель-лаки IQ BEAUTY:
  • #040 желтый, #091 красный, #035 зеленый, #036 синий, #001 белый, #002 черный, #101 супер белый
  • Каучуковый топ IQ BEAUTY

Все средства IQ BEAUTY для нейл-творчества на http://iq-beautylife.com/gel-laki-s-kalciem/

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