Готовимся к Новому году! 3 идеи новогоднего nail-дизайна от IQ BEAUTY

Ловите подборку дизайнов в трендовых оттенках, которые можно сделать с помощью гель-лаков IQ BEAUTY
- Символ грядущего Нового года – бычок. А серый бык в тренде вдвойне, ведь серый – цвет 2021 года по Pantone
Для дизайна использовались:
- Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
- Гель-лаки IQ BEAUTY:
- #105 красный с шиммером, #101 супер белый, #002 черный, #108 розовый с перламутром
- Каучуковый топ IQ BEAUTY
- Новогодняя ёлочка в акварельной технике. Спокойный, но одновременно очень праздничный вариант для любителей маникюра в светлых тонах.
Для дизайна использовались:
- Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
- Гель-лаки IQ BEAUTY:
- #107 жемчужно-белый с перламутром, #032 серый, #040 желтый, #035 зеленый, #036 синий, #053 красный, #101 супер белый, #002 черный
- Каучуковый топ IQ BEAUTY
- Праздничные полярные мишки в долю секунды переносят в детство и дарят ощущение тепла и праздника.
- Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY
- Гель-лаки IQ BEAUTY:
- #040 желтый, #091 красный, #035 зеленый, #036 синий, #001 белый, #002 черный, #101 супер белый
- Каучуковый топ IQ BEAUTY
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