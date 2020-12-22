Готовимся к Новому году! 3 идеи новогоднего nail-дизайна от IQ BEAUTY

Ловите подборку дизайнов в трендовых оттенках, которые можно сделать с помощью гель-лаков IQ BEAUTY

Символ грядущего Нового года – бычок. А серый бык в тренде вдвойне, ведь серый – цвет 2021 года по Pantone

Для дизайна использовались:

Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY

Гель-лаки IQ BEAUTY:

#105 красный с шиммером, #101 супер белый, #002 черный, #108 розовый с перламутром

Каучуковый топ IQ BEAUTY

Новогодняя ёлочка в акварельной технике. Спокойный, но одновременно очень праздничный вариант для любителей маникюра в светлых тонах.

Для дизайна использовались:

Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY

Гель-лаки IQ BEAUTY:

#107 жемчужно-белый с перламутром, #032 серый, #040 желтый, #035 зеленый, #036 синий, #053 красный, #101 супер белый, #002 черный

Каучуковый топ IQ BEAUTY

Праздничные полярные мишки в долю секунды переносят в детство и дарят ощущение тепла и праздника.

Каучуковая база с кальцием IQ BEAUTY

Гель-лаки IQ BEAUTY:

#040 желтый, #091 красный, #035 зеленый, #036 синий, #001 белый, #002 черный, #101 супер белый

Каучуковый топ IQ BEAUTY

Все средства IQ BEAUTY для нейл-творчества на http://iq-beautylife.com/gel-laki-s-kalciem/