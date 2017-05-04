Греческая коллекция Chanel. Cruise, 2018

Главным модным событием этой недели, если не едва начавшегося месяца, стал вчерашний показ круизной коллекции парижского дома Chanel.

1 / 86 Chanel. Cruise, 2018











































































































































































Свою новую коллекцию Карл Лагерфельд презентовал в парижском Гран-Пале, который дизайнер на один вечер превратил в храм Посейдона. Образы, вдохновленные Древней Грецией, идеально вписались в окружающую обстановку, копирующую античные развалины. Однако сами манекенщицы напоминали скорее современных богинь, изящно дефилирующих в сандалиях на высоких каблуках.

Сам креативный директор Chanel комментировал показ так: «Это не имеет никакого отношения к стране. Реальность мне не интересна. Я использую то, что мне нравится. Моя Греция – это, прежде всего, идея». Видимо, поэтому Карл использовал традиционный для парижского дома твид, которому придал более мягкий и пасторальный вид. Необработанные края, складки, декор из макраме и мягкая пастельная гамма отлично сочетались с богатством украшений, стилизованными золотыми пуговицами-монетами и серьгами в форме амфор.

Выбирая бледную и такую романтическую цветовую гамму, Лагерфельд хотел усилить натуральность коллекции, ее близость к естественным минералам и греческой земле. Однако Париж все же проявил себя в некоторых образах через вкрапления черного и контрастного ему белому. На многих моделях отлично смотрелись инкрустации и россыпи блесток, напоминающие о средиземноморском солнце.

Что касается модельного ряда, то дизайнер по-прежнему перерабатывает традиционный костюм из юбки и жакета. Однако воздушности и легкости коллекции придают туники и халаты, ассоциирующиеся с образом великой танцовщицы начала XX века Айседоры Дункан. Плиссированные брюки и широкие твидовые пальто также усиливают чувство легкости, резко контрастируя с громоздкими юбками, которые мы могли видеть на весеннем показе Chanel Couture. «Я вижу Грецию как источник красоты и культуры, где имела место прекрасная свобода движения, которая с тех пор исчезла», – пояснял Карл Лагерфельд. Кроме того, дизайнер добавил: «Я предлагаю вернуться назад, чтобы начать двигаться вперед».