GRESSO представила очки нового поколения на MIOF

Титановые, легкие. Первые очки, которые невозможно сломать.

Компания GRESSO, производитель телефонов и аксессуаров класса люкс, основываясь на опыте многолетней работы с авиационным титаном, разработала собственную инновационную технологию производства еще одного премиального продукта из этого эксклюзивного материала – солнцезащитных и медицинских очков, которые представила на Московской международной оптической выставке (MIOF).

Очки Gresso – это сочетание уникальных технологий и материалов:

- Использование для оправы редкого авиационного титана с памятью. Дорогой и сложный в обработке материал делает очки престижным аксессуаром, ультралёгким, прочным и неподверженным деформированию.

- Технология цельнотелой (бесшовной) лазерной резки оправ из титана. Появившаяся в мире всего десятилетие назад технология была практически заново изобретена инженерами GRESSO, которые смогли применить ее для решения более сложной задачи – бесшовной резки из титана с памятью.

- Еще одна собственная разработка компании - петля, выполняющая функцию замка для линз, без единого шва и болта. Таким образом оправа очков изготовлена из абсолютно цельного листа титана. На данную технологию подана заявка на патент.

Новые технологии наделяют очки GRESSO принципиально иными качествами.

- GRESSO - первые очки, которые не возможно сломать. Стильные, надежные безопасные.

Оправа очков GRESSO создана из цельного листа титана и не имеет сварных соединений и винтов (обычных слабых мест, в которых чаще всего ломаются простые очки), поэтому выдерживает многочисленные падения, сгибания, растягивания и удары. Очки гнутся, но не ломаются, даже попав под гирю. Способны выдерживать любой изгиб, складываться пополам и затем, при прекращении воздействия, возвращаться в идеальную исходную форму. Не подведут и немецкие линзы высочайшего качества Carl Zeiss – сделанные из нейлона линзы гнутся, а не разбиваются.

(Одновременно с титановыми очками класса премиум GRESSO выводит на рынок и более демократичную линию – очки из стали с памятью и теми же свойствами.)

- Ультралегкие и комфортные

Используемый в оправе очков GRESSO титан значительно превосходит сталь по прочности, при этом в 2 раза ее легче. Классические «авиаторы» GRESSO весят всего 18 грамм – очки кажутся практически невесомыми и дарят комфорт при длительном ношении.

Профессиональные пилоты, принявшие участие в тестировании «авиаторов» от GRESSO, высоко оценили очки, позволяющие длительное время находиться под лучами солнца без какой-либо усталости. В 2 раза более легкие очки Gresso практически не давят на нос, виски и уши. При этом, что особенно оценили пилоты, ультратонкие дужки из титана не мешают одновременно использовать наушники.

- Гипоаллергенные

Титановые очки GRESSO полностью безопасны для чувствительной кожи, не окисляются и не меняют своих свойств со временем.

Созданные инженерами и дизайнерами GRESSO ультралегкие солнцезащитные и медицинские титановые очки предназначены для ценителей эксклюзивных аксессуаров. Прочность очков особенно оценят путешественники, для которых поломка очков вдали от дома становится настоящей бедой, или спортсмены и родители детей, у которых очки подвержены гораздо большему риску поломки.

Минималистичный дизайн, премиальные материалы, инновационные технологии изготовления оправы подарят ощущение комфорта и подчеркнут неповторимый образ обладателя. Каждая пара очков сконструирована с инженерной точностью и собирается вручную высококлассными мастерами. Компания GRESSO сделала очки совершенными. После них вы не сможете носить другие.