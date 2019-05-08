Грейс Уэйлс Боннер – победительница BFC/Vogue Fashion Fund

Жюри ежегодной премии в области моды присудило 200 000 фунтов британскому модельеру.

Британский Совет моды и редакция Vogue UK объявили имена призеров ежегодной премии для молодых дизайнеров. На этот раз главную приз BFC/Vogue Fashion Fund достался Грейс Уэйлс Боннер. Дизайнер получит грант в 200 000 фунтов на развитие своего бренда Wales Bonner, а также программу поддержки от специалистов BFC на год.

В шорт-лист премии в этом году также попали ювелирный бренд Alighieri, марки A.W.A.K.E Mode, Neous, Charles Jeffrey Loverboy, Rejina Pyo и David Koma.