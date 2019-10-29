Grunge John Orchestra. Explosion с размахом отпраздновал десятилетие бренда

Источником вдохновения для создания коллекции Concrete Curtain стал бетонный забор ПО-2 – известный образчик советского дизайна, напоминающий о наличии преград в обществе. Его продолжением на мероприятии стал перформанс-инсталляция с бетонной стеной, расписанной вместе с одетыми в парки GJO.E моделями в режиме реального времени стрит-художником Playbodik (Бодров Илья). В качестве подарков гости показа получили тубусы с баллончиками краски и трафаретами в виде символики «DECADE».

Кульминацией показа стал флешмоб, который символизировал крепкую связь бренда со своей аудиторией. Во время финального выхода модели надели балаклавы, первые ряды гостей присоединились к ним и в завершение перфоманса креативная команда GJO.E вышла инкогнито на поклон тоже в балаклавах.

Мероприятие посетили Антон Беляев (Therr Maitz), Наталья Синдеева, Максим Ливси, Анна Монгайт, Сесиль Плеже, Иван Васильев, Василиса Гусарова, Дмитрий Логинов, Александр Белоногов, Любовь Толкалина, Жан-Пьер Папен, Jolie Alien, Александр Анатольевич, Маша Цигаль и другие.

История

10 лет назад дизайнер Игорь Grunge John Исаев начал воплощать в вещах GJO.E свои необыкновенные идеи. Бренд сразу приобрёл приставку «инди» — вне системы, вне шаблонов, вне времени. Спустя год продукция бренда впервые появилась в продаже, а уже в октябре 2011-го в Москве состоялось официальное открытие флагманского магазина GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION в историческом центре Москвы на Никитском бульваре. С этого времени началось сотрудничество марки с крупными мультибрендовыми магазинами как в России, так и за ее пределами, где особую популярность GJO.E принесли куртки и парки сложнейшей конструкции с большим количеством деталей из необычных материалов с финишной покраской и обработкой, которую не делал никто в России.

В подходе Джона была ясная философия: честная, долговечная одежда становилась частью образа своего обладателя, проживала жизнь вместе с ним. С момента основания бренда вся продукция Grunge John Orchestra. Explosion изготавливается в Москве.

Гранж — так определяется стиль бренда. Творческая небрежность сочетается с функциональностью и многослойностью. Необычные ткани, сложные, продуманные конструкции, дорогие комплектующие и оригинальная финишная обработка — это то, чем выделяются изделия GJO.E

Проходя рубеж десяти лет, бренд остаётся верен себе и своим поклонникам. Впереди — долгий путь поиска и находок, усердного труда и новых побед.

Игоря больше нет с нами, но John есть в каждом из нас.

В юбилейном шоу были представлены образы из новых коллекций GJO.E

NOW — это линейка товаров внутри бренда GJO.E, которая задумана как отдельное стилистическое направление, при этом содержащая характерные черты ДНК бренда.

Линейка NOW отличается большей простотой силуэтов и меньшей исторической достоверностью, основной упор сделан на творческую составляющую и трендовые элементы, при этом она наследует и первоначальные узнаваемые черты бренда — это, конечно же, сложный крой и продуманность изделий — многофункциональные мешковины, скрытые карманы, трансформирующиеся элементы.

Все это роднит NOW с направлением techwear, однако, различия в том, что даже при наличии многофункциональных конструкций, линия все-же внутри casual и fashion направления благодаря общей стилистике изделий. Основной используемый логотип линии — компактная вышивка с изображением сеятеля.

В линейке NOW могут использоваться:

– Ткани с блеском, принты и металлик

– Принты могут быть в качестве декора изделия или в качестве основного акцента

– Окрас контрастный, яркий

– Трендовые цвета, не характерные для остального ассортимента.

ĀĀ - капсульная коллекция, созданная в честь 200-летия открытия Антарктиды при участии НИИ Арктики и Антарктики (СПб), отмечающего свой вековой юбилей. Источником вдохновения стали научные открытия и новые технологии — так, при выборе цвета и графики капсулы, были использованы реальные карты материка, а сами изделия продуманы до мелочей — трансформирующиеся элементы, светоотражающие вставки, проклеенные швы и инновационные материалы являют собой симбиоз дизайнерского и инженерного подходов.

CONCRETE CURTAIN — капсульная коллекция, указывающая на наличие преград в обществе — как ментальных, так и монументальных. Точкой отсчета при ее создании послужил легендарный бетонный забор ПО-2 — известный образчик советского дизайна, который, вкупе с наследием субкультур и стрит-арта, лег в основу конструкции и цвета моделей.

AW'19/20 наследует классическое для бренда направление — узнаваемые силуэты соседствуют с новыми переосмысленными. Милитари-конструкции приобретают новое прочтение благодаря улучшенной технологичности и широким возможностям трансформации изделий, например, парки из японской микрофибры имеют сразу несколько вариантов пристежек, а многие вещи коллекции являются реверсивными. Основные цвета коллекции, помимо классических черного, темно-синего и хаки — теплый желтый, кирпичный, приглушенный розовый и голубой.

SS 2020 — весенне-летняя коллекция бренда вдохновлена городской средой и ее контрастами, сочетанием фактурности городских зданий и элементов городской навигации. Текстурные крашения классических серого и бежевого оттенков соседствуют с яркими техно-цветами, вроде кислотного лайма и бирюзы. Минималистичные оверсайз-силуэты сочетаются с многофункциональными куртками и плащами.



Партнеры мероприятия:

New Balance предоставили обувь для показа. Луки на подиуме дополнила новая стильная и технологичная модель кроссовок X-Racer, вдохновленная архивными силуэтами беговых моделей двухтысячных годов. Сохраняя элементы таких моделей, как RC110, 100 и 1400, X-Racer получила стремительный дизайн, располагающий к множеству экспериментов. Верх модели выполнен в сочетании натуральной замши с перфорациями и текстиля. Промежуточная подошва ABZORB® примет на себя ударную нагрузку, чтобы каждый Ваш шаг был полон мягкости и динамики.

Благодарим Jameson за предоставленный виски Jameson Black Barrel – это идеальный купаж ирландского дистиллированного и редкого зернового виски. Выдержка происходит в особых обожжённых бочках.

Logic Compact* – миниатюрный электронный испаритель, для которого GJO.E по случаю десятилетия создал чехлы на кожаных подвесах с карабинами.



*Компакт. Электронный испаритель.

18+ Содержит никотин, вызывающий привыкание.