Группа Coach меняет имя на Tapestry

С 31 октября американская группа модных брендов изменит свое название, что стало следствием расширения компании.

После того, как группа Coach поглотила такие бренды, как Kate Spade и Stuart Weitzman, ее руководство объявило о смене названия. Теперь марки объединятся под общим брендом Tapestry. Под лого же Coach будут выходить лишь коллекции аксессуаров, а также женская и мужская одежда.