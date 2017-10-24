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Артем Кузелев

Группа Coach меняет имя на Tapestry

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  • 24 Октября 201709:44
Сюжеты: Coach

С 31 октября американская группа модных брендов изменит свое название, что стало следствием расширения компании.

После того, как группа Coach поглотила такие бренды, как Kate Spade и Stuart Weitzman, ее руководство объявило о смене названия. Теперь марки объединятся под общим брендом Tapestry. Под лого же Coach будут выходить лишь коллекции аксессуаров, а также женская и мужская одежда.

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