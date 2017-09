Группа Placebo продает свои знаковые костюмы

Участники культовой группы 1990-х выставят на благотворительный аукцион несколько своих знаменитых сценических образов.

Празднуя 20-летие музыкальной карьеры, Брайан Молко и Стефан Олсдал из Placebo решили распродать одежду, которую можно увидеть в их клипах или концертных выступлениях. Благотворительный аукцион, который они устроят, собирает деньги для британской организации Campaign Against Living Miserably, борющейся с мужскими самоубийствами. Кроме того, часть средств поступит в фонд The Mercy Center в Бангкоке, работающий с малообеспеченными семьями. На торги также будут выставлены музыкальные инструменты рокеров и редкие аудиозаписи. Увидеть все лоты можно будет на официальном сайте группы 27 сентября.