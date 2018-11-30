Группа "SEREBRO" , Катя Клэп и Сюзанна на презентации новой коллекции Juicy Couture

28 ноября в бутике Juicy Couture в ГУМе прошла закрытая презентация новой коллекции бренда Holiday Pre-Spring 2019.

В приуроченной к предстоящему сезону праздников новой коллекции Juicy Couture Holiday Pre-Spring 2019 представлены не только стильные наряды для себя, но и подарки для близких. Коллекция вдохновлена праздничным изобилием: много блеска и богатых принтов, а также сочная цветовая палитра. Философия бренда Juicy Couture нашла отражение в широкой коллекции изделий спортивного стиля, которые представлены в новых цветах, материалах и орнаментах.

В рамках мероприятия был проведен парфюмерный мастер-класс от бьюти-эксперта Juicy Couture Александра Павлова, который рассказал про историю ароматов Juicy, про связь парфюмерии с ДНК бренда и презентовал новинку – аромат Viva La Juicy Soiree.

Партнеры мероприятия бренды OPI и Smashbox организовали свои бьюти-корнеры: в нэйл-зоне можно было протестировать новую коллекцию OPI, а профессиональные визажисты Smashbox делали всем желающий легкий мейк.

Музыкальный сет от диджея Ксюши Дукалис и легкий коктейль дополнили приятную атмосферу вечера.

Гостями вечера стали: группа « SEREBRO» (Ольга Серябкина, Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова), Катя Клэп, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Алекса, Сюзанна Варнина, Эльвира T, Дана Соколова, Клава Кока, Анна Цуканова-Котт, Дарья Субботина, Ольга Ушакова, Анна Александрова, Екатерина Кабак, блогеры Инесса Шевчук, Лилия Браун и другие.