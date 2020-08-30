Группа Zegna продала контрольный пакет марки Agnona

Итальянский холдинг Ermenegildo Zegna, принадлежащий американской компании Thom Browne, расстался с 70% капитала марки Agnona. Оставшиеся 30% позволят группе сохранить за собой влияние на дела бренда.

Новыми владельцами контрольного пакета стали бизнесмен Роберто Аймоне и дизайнер Стефано Аймоне, являющиеся членами многочисленной семьи Дзенья. Стоимость сделки не разглашается. Новые владельцы Agnona сообщили, что в скором времени Стефано Аймоне станет новым креативным директором марки.