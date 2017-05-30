Губернский стиль 2017. Номинация "Дебют"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Дебют"

1. г. Тула, Детская тудия моды "Радость", "Прикосновение к хохломе"

2. г. Курск, Ефремова Екатерина, Театр моды Каприз, "Там где восходит солнце"

3. Воронежская область, п. Новохоперск, Некрылова Марина, "Лик Хопра"

4. г. Коряжма, Архангельская область, Школа дизайна одежды "Моделина", "Мишка на севере"

5. г. Воронеж, Бирюкова Дарья, "Майский свет"

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6. г. Старый Оскол, Белгородская область, Боева Александра, "Три ноты ностальгии"

7. г. Брянск, Абрамова Надежда, "CLRASIA (Калоразия)"

8. Тульская Область, Дизайн-студия "Креатив", "Княжна"