Губернский стиль 2017. Номинация "Креатив"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Креатив"

1. Китай, ZHONG CHEN-XU, "Осенние слова, или осенняя поэма"

2. г. Смоленск, Новикова Дарья, "Полураспад иллюзий"

3. г. Минск, Белларусь, Снежко Ольга, "Tne Birth of the New"

4. г. Пятигорск, Абдуллаева Инна, "Моя бабушка белит стены"

5. г. Санкт-Петербург, Дроздов Максим, "Le Pissenlit"

6. г. Елец, Кузнецова Анна, "Новый мир Алисы"

7. г. Киров, Малых Анастасия, "FRIZA"

8. г. Киров, Ермолина Александра, "Куб"

9. г. Курск, Дедушева Алина, "Мим мания"

10. г. Смоленск, Добрынина Дарья, "Де Стейл"

11. г. Саратов, Максюшина Кристина, "Стальная королева"

12. г. Шахты, Хачатурова Елена, "Ирис Кис Kiss"

13. г. Воронеж, Назарова Ольга, Подлесная Елена, Назарова Марина, "Путешествие во времени"

14. г. Курск, Чернявская Алена, "Инферно"

15. г. Москва, Гребениченко Елена, "Воин света. Возращение."