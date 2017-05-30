Губернский стиль 2017. Номинация "Радость детства"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Радость детства"

1. г. Елец, Боева Ольга, "Ребята и зверята"

2. г. Курск, Фоменко Анна, Завалишина Полина, "Отзвуки весны"

3. г. Вологда, Шатилова Алина, "Пестрое лето"

4. г. Тула, Камерилова Юлия, "Синее пламя"

5. г. Коряжма, Архангельская область, Гладышева Оксана Федоровна, "Птица-миф"

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6. г. Курск, Ситникова Алена, Театр моды Каприз, "Сказ о модной козе"

7. г. Суворов, Театр моды «Подиум», "Леди Маус"

8. г. Киев, Украина, Гюнтюрк Ирина, "Алиса в стране чудес"

9. г. Воронеж, Миляева Елена, "Цветы жизни"