Губернский стиль 2017. Номинация "Street-style"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Street-style"

1. г. Серпухов, Московская область, Тарамбаева Алина Сергеевна, Леоненкова Ольга Владимировна, "В движении"

2. г. Тула, Анисимова Яна, "Ночной Нью -Йорк"

3. г. Москва, Шиндерук Юлия, "Бруклин"

4. г. Москва, Михайлов Алексей, "Городской пижон"

5. г. Курск, Райник Анна, "FOX from the 21st century"

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6. г. Ростов-на-Дону, Бакина Мария, Баленко Валерия, Гладких Дарья, Лазаренко Ксения, Чугунова Дарья, "Rave"

7. г. Киров, Пуртова Елизавета, "Мгновение Петербурга"

8. г. Владикавказ, Хохова Зарина, Бзарова Карина, "Конфетти"

9. г. Тула, Митяева Ангелина, "LALA &VANDA"

10. Италия, Luisa Marinucci, "Итальянский взгляд на вологодский лен"

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11. г. Смоленск, Костюкова Марина, "Восхищаюсь и люблю"

12. г. Владикавказ, Рамонова Фатима, "Метаморфозы"

13. Тульская область, Русу Марина, "Оксюморон"

14. г. Елец, Ведешкина Ольга, "Несущие свет"

15. г. Ростов-на-Дону, Петрова Анна, "Sunset in the city"

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16. г. Елец, Косарева Людмила, "Иггдрасиль"

17. г. Шахты, Ростовская область, Филиппова Анастасия, "Вырасти своего фламинго"

18. г. Луганск, Попелнуха Елена, "Я - революция"

19. г. Красноярск, Король Софья, "Против всех"

20. г. Киров, Шапенкова Ксения, "Тени прошлого"

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21. г. Воронеж, Королева Анастасия, "Городские цветы"

22. г. Тула, Орещенко Татьяна, "Dilemma"

23. г. Курск, Коротеев Михаил, "Country Hip Hop"