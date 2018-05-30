Губернский стиль 2018. Номинация "Бизнес-идея"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

В числе экспертов промышленники, дизайнеры, организаторы профессиональных выставок и модных проектов, победители фестиваля прошлых лет.

Нинель Аракелян (Ninel Arakelyan) – директор Аrt-Fashion Асаdemy «MADEMOISELLE ADR`I» (г. Минск, Республика Беларусь).

Анастасия Барсукова – основатель компании «Basсa», победитель фестиваля «Губернский стиль» (г. Кострома).

Ирина Гончарова - театральный художник, автор проекта «Народный карнавал» (г. Москва).

Ludmila Kuprik – директор по развитию АО «Текстильэкспо», Руководитель проекта «Вестник «Текстильлегпрома» (г. Москва).

Джемал Махмудов - дизайнер, представитель благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт».

Алексей Михайлов – двукратный победитель «Губернского стиля», обладатель Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено» (г. Москва).

Ekaterina Rebezha – президент Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», академик Национальной академии индустрии моды (г. Курск).

Юлия Попова (Julia Popova) – директор по развитию Московского Дома моды «Slava Zaitsev» (г. Москва).

Ольга Волга – руководитель управления компании «Московский шёлк», академик Национальной академии индустрии моды (г. Москва).

Татьяна Сулимина – ведущий дизайнер Центрально-Черноземного региона, академик Национальной академии индустрии моды (г. Воронеж).

Ольга Чашникова – директор компании «Волтри», вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, академик Национальной академии индустрии моды (г. Вологда).

Портал Intermoda.ru выступил Генеральным информацонным партнером фестиваля. В рамках этого сотрудничества мы публикуем работы всех участников фестиваля.

Номинация "Бизнес-идея"

Наташа Бойра, Москва, "АННА"

Кривельская, Пархоменко, Соколова, Воронеж, школа шитья Платиновый наперсток, "Служебный роман"

Бадакова Юлия, Пьянкова Елена, Челябинск, "10 дней счастья"

Бабинова Елена, Саров, Нижегородская область, "О спорт, ты шик!"

Бельских Светлана, Елец, "Теплое дыхание зимы"

1 / 95 1-5































































































































































































Сикорская Лилия, Моторина Светлана, Тула, "My choice"

Жилина Рита, Орел, "elle"

Гобеева Алана, Владикавказ, "Альфа-Центавра"

Ефремова Екатерина, Курск, "Нескучная школа"