Губернский стиль 2018. Номинация "Du luxe"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Du luxe"

Ноздрачева Дарья, Курск, "СнЕжка"

Зотова Елена, Тула, "Цветение"

Старикова Анастасия, Пермь, "Бархатный сезон"

Варганова Алия, Таганрог, "Дикая орхидея"

Зимина Александра, Воронеж, "Черный вечер, белый снег"

Шкайр Мария, Воронеж, "Ночная сахара"

Ходыницкая Ирина, Москва, "Притяжение"

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