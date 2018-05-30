Губернский стиль 2018. Номинация "Креатив"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Креатив"

Ефимова Елена, Чебоксары, "Flowevs inside us"

Завадская Инга, Москва, "SoiTiroMoto"

Кривельский Иван, Воронеж, "А я милого узнаю по печёнке"

Вознесенская Юлия, Старый Оскол, "Выключите цвет!"

Попова Юлия , Подлесных Елена, Пшеничных Елена, Пилипенко Наталья, Воронеж, "Маскарад"

Дарья Великая, Гиоргий Нанишвили, Ростов-на Дону, "Феерия блеска"