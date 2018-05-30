Губернский стиль 2018. Номинация "Перфоманс"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Перфоманс"

Образцовый коллектив России школа юного модельера «Мой стиль», Барнаул, "НА КРЫЛЬЯХ ГЕЛИКОПТЕРА"

Жилина Валерия, Курск, Театр моды "Каприз", "Русалка"

Максюшина Кристина, Саратов, "Наша тетя Люся"

Студия моды «Стиль», Воронеж, "Ностальгия"

Народный театр моды «Modus Ars Models», Брянск, "Каменная сказка"