Губернский стиль 2018. Номинация "Радость детства"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Радость детства"

Зубарева Вероника, Театр моды «ПОДИУМ» ,Тульская область, г. Суворов, "Зефирные принцессы"

Народный театр моды «Modus Ars Models», Брянск, "Cекрет флориста"

Смерных Наталья, Маслова Галина, Шипилова Елена, Воронеж, Центр допобразования "Реальная школа", "Фантазия Айвазовского"

Кременец Алла, г. Алексеевка, Белгородской области, Студия моды «Узоречье», "Павловопосадский платок на белгородский лад"

Михайлова Елизавета, Курск, "Кошки в горошки"

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Тимохина Оксана, Саратов, "Мама мы на Стиле"

Учебный центр дизайна «FASHION STUDIO», Ижевск, "Нежность"

Зубарева Вероника, Театр моды «ПОДИУМ», Тульская область, г. Суворов, "Зефирные принцессы"

Александр Суринович, Минск, "Street"

Образцовый коллектив России школа юного модельера «Мой стиль», Барнаул, "Ботаника"