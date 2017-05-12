Губернский стиль: art-образование и культурная среда

Определена деловая программа и сформировано профессиональное жюри XV международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», который в нынешнем сезоне будет проходить в г. Тула.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавит Народный художник России, академик Академии художеств и президент Национальной академии индустрии моды, заслуженный деятель искусств России, директор Московского Дом моды «Slava Zaitsev» - Вячеслав Михайлович Зайцев. Это будет первый его визит в Тулу и десятый на «Губернский стиль» в качестве председателя жюри.

В числе экспертов промышленники, дизайнеры, преподаватели, организаторы профессиональных выставок и модных проектов, победители фестиваля прошлых лет из Белоруссии, России и Китая.

Нинель Аракелян – директор Аrt-Fashion Асаdemy «MADEMOISELLE ADR`I» (г. Минск, Республика Беларусь).

Анастасия Барсукова – основатель компании «Basсa», победитель фестиваля «Губернский стиль» (г. Кострома).

Сергей Курдюмов – директор Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса (г. Тула).

Татьяна Нестерова – председатель совета директоров компании «FarExpo», директор международной выставки «Индустрия моды», академик Национальной академии индустрии моды (г. Санкт-Петербург).

Екатерина Ребежа – президент Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», академик Национальной академии индустрии моды (г. Курск).

Ольга Рыбина – директор «Академии красоты «Локон», организатор профессионального конкурса «Лики красоты» (г. Санкт- Петербург).

Николай Сапелкин – продюсер фестиваля «Губернский стиль», директор АНО «Дом дизайнера», академик Национальной академии индустрии моды (г. Воронеж).

Дарья Кожина – обладатель Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», победитель фестиваля «Губернский стиль» (г. Ярославль).

Юлия Попова – директор по развитию Московского Дома моды «Slava Zaitsev» (г. Москва).

Армен Торосян – стилист и эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале. абсолютный Чемпион Европы, многократный Чемпион мира (г. Москва).

Ольга Чашникова – директор компании «Волтри», вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, академик Национальной академии индустрии моды ( г. Вологда).

Е Хонгуанг – профессор, декан факультета дизайна костюма Уханьского университета науки и технологий (г. Ухань, КНР).

Прием заявок еще продолжается, известно, что в фестивале будут участвовать дизайнеры из Белоруссии, Италии, Китая, Казахстана, Луганской республики, Японии и многих регионов России.

Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки. В нынешнем сезоне организаторы решили вернуться к практике вручения денежных призов победителям. Победитель конкурса эскизов получает в награду персональную выставку в своем городе за счет исполнительной дирекции фестиваля.

Тема пятнадцатого «Губернского стиля» - «Art-образование и культурная среда». Исходя из этого, формируется и деловая программа для участников. В пятницу 26 мая, помимо кастинга моделей, пройдут лекции и семинары, которые продолжатся и на следующий день. В субботу 27 мая также репетиция, конкурсное дефиле и награждение победителей. В воскресение – обширная культурно-туристическая программа: мастер-класс в Тульском Кремле, посещение Музея оружия, экскурсия в Ясную Поляну.

Станьте участниками «Губернского стиля» и окажитесь в самом эпицентре модных событий!

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