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Диана Мицкевич

GUCCI и Алессандро Микеле представили новую коллекцию помад

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  • 30 Мая 201918:52
Сюжеты: Gucci, Косметика и парфюмерия
  Свою новую коллекцию косметики Gucci начинает с губ. Помада – беспроигрышное оружие, обладающее невероятной силой преображения. Три линии помад Gucci имеют разные формулы и, соответственно, позволяют добиться разных эффектов: Rouge à Lèvres Satin – сатинового, Rougeà Lèvres Voile – сияющего, а Baume à Lèvres – прозрачного.

 

 

  При создании коллекции помад Алессандро Микеле вдохновлялся макияжем губ звезд Золотого Века Голливуда – их чувственностью, очарованием и притягательностью, – а порой и всем вместе в одном образе.  «Помада – самый прекрасный предмет, который можно найти в женской сумочке. Она имеет восхитительный аромат, ведь помады Gucci пахнут фиалками. В помадах есть и нечто игривое: они напоминают цветные мелки, которыми так любят рисовать дети. Кроме того, помадысимволизируют мир кино и культовых див Голливуда». 

 

Названия оттенков вдохновлены голливудскими картинами и известнейшими актрисами Золотого Века, как Джин Харлоу (Jean Harlow), Морин О’Хара (Maureen O’Hara), Энн Бакстер (Anne Baxter), Бетт Дейвис (Bette Davis), Грета Гарбо (Greta Garbo) и др.

 

 

  Создатели коллекции также вдохновлялись легендарными фильмами, являющимися воплощением гламура и безрассудства того времени, и потому помады получили названия кинокартин: «Love Before Breakfast», «Three Wise Girls» и «A Royal Scandal».  

 

Главная  звезда коллекции - 25* Goldie Red, ведь Алессандро Микеле – поклонник красного цвета, именно поэтому этот оттенок особенно важен для коллекции. Он дает сияющий сатиновый эффект и напоминает Алессандро красную помаду уверенных в себе женщин, которых он видел еще ребенком в 80-х годах. На создание данного оттенка его вдохновила легендарная голливудская дива Голди (Goldie). 25 звезд, которые также фигурируют в названии, являются отсылкой к любимой цифре креативного директора.    

 

    Коллекции помад – пока лишь первая часть новой линии Gucci Makeup. Остальные средства для макияжа будут представлены в скором времени. 

 

 

Новинки представлены в трёх линиях:  Rouge à Lèvres Satin 36 оттенков. Rouge à Lèvres Voile 18 оттенков. Baume à Lèvres 4 оттенка. Выбирайте свою помаду от @guccibeauty в корнерах Gucci Makeup, расположенных в пространствах: ГУМ, ЦУМ, Л'Этуаль в ТЦ «Европейский», Л'Этуаль в ТЦ «Атриум», Л'Этуаль в ТЦ «Афимолл».      

По данным пресс-службы бренда.

 

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