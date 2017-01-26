Хари Неф присоединилась к кампании Gucci

Лицами следующей рекламной кампании итальянского дома моды также стали Петра Коллинз и Дакота Джонсон.

Алессандро Микеле имеет потрясающий талант не только в создании удивительной одежды. Дизайнер отличается тонким и нестандартным вкусом в выборе героинь рекламных кампаний. Начав сотрудничать с Флоренс Уэлч и Ванессой Редгрейв, креативный директор Gucci пригласил в качестве новых лиц марки Хари Неф, Петру Коллинз и Дакоту Джонсон.

Проект пока что только анонсировал, однако уже сейчас известно, что созданием новой кампании займется все тот же Глен Лачфорд, с которым Микеле сотрудничает уже не первый сезон.