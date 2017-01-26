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Артем Кузелев

Хари Неф присоединилась к кампании Gucci

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  • 26 Января 201710:30
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании

Лицами следующей рекламной кампании итальянского дома моды также стали Петра Коллинз и Дакота Джонсон.

Алессандро Микеле имеет потрясающий талант не только в создании удивительной одежды. Дизайнер отличается тонким и нестандартным вкусом в выборе героинь рекламных кампаний. Начав сотрудничать с Флоренс Уэлч и Ванессой Редгрейв, креативный директор Gucci пригласил в качестве новых лиц марки Хари Неф, Петру Коллинз и Дакоту Джонсон.

Проект пока что только анонсировал, однако уже сейчас известно, что созданием новой кампании займется все тот же Глен Лачфорд, с которым Микеле сотрудничает уже не первый сезон.

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