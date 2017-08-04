Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Хари Неф присоединилась к касту байопика Роберта Мэпплторпа

  • 125
  • 0
  • 04 Августа 201712:45

Модель и активистка примет участие в создании кинобиографии знаменитого американского художника и фотографа.

О том, что режиссер и продюсер Онди Тимонер собирается снять байопик Роберта Мэпплторпа, стало известно еще несколько месяцев назад. Однако до последнего времени не было известно, кто исполнит ведущие роли в картине, которая обещает быть противоречивой и, возможно, даже шокирующей.

На днях Онди, которая известна работой в жанре кинобиографии и по документальным фильмам, объявила, что роль знаменитого фотографа досталась Мэтту Смиту, а его любовницу и соратницу Патти Смит сыграет Марианна Рендон. Кроме того, режиссер акцентировала внимание на том, что в основе сценария биографическая книга Патти Смит «Просто дети», в подробностях рассказывающая об ее отношениях с Мэпплторпом.

К актерскому составу присоединилась модель и активистка Хари Неф. Девушка исполнит роль журналистки Джери Ли Вероники Виссер – подруге Роберта Мэпплторпа и Энди Уорхола, известной под псевдонимом Тинкербелле. Как известно, героиня Неф покончила собой в возрасте 40 лет. Вероятно, в будущем году мы узнаем Хари не только как лицо аромата Gucci и рекламных кампаний Proenza Schouler, но и в качестве новой кинозвезды.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru