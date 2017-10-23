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Артем Кузелев

Хари Неф присоединилась к команде Love Magazine

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  • 23 Октября 201713:21
Сюжеты: Love Magazine

Модель, актриса и писательница Хари Неф решила присоединиться к команде знаменитого издания.

С начала будущего Хари Неф станет контрибьютором журнала Love Magazine. Первая трансгендерная модель, подписавшая контракт с одним из крупнейших модельных агентств IMG, известна своими остроумными постами в сети «Твиттер». Именно твиты неф привлекли внимание главного редактора Love Кэти Гранд, которая тут же объявила Хари «голосом поколения». На новом месте работы модель будет брать интервью для печатной версии и сайта журнала. Первый номер Love с ее участием выйдет в феврале 2018 года.

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