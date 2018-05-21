Хайдер Акерманн объединяет женский и мужской показы

Французский дизайнер присоединился к коллегам, которые решили показывать сдвоенные шоу.

Вслед за такими марками, как Emporio Armani, Lemaire, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Calvin Klein, Burberry, Moschino, Vivienne Westwood и Givenchy, объединить мужской и женский показы решил Хайдер Акерманн. Французский дизайнер представит первое шоу своей марки Haider Ackermann в новом формате на сентябрьской Неделе моды в Париже. В один из дней поклонники дизайнера смогут увидеть большую коллекцию сезона весна-лето 2019, в которую войдут и женские, и мужские образы.