Хайдер Акерманн получил новую должность

На днях дизайнера назначили креативным консультантом бельгийской марки Maison Ullens. На этом посту Хайдер Акерманна будет не только создавать коллекции для бренда, но и отвечать за все его креативные решения.

В пресс-релизе марки отмечается: «В качестве консультанта Maison Ullens Хайдер Акерманн будет курировать создание коллекций и отвечать за имидж дома моды. Его назначение – поворотный момент в десятилетней истории бренда». В новом качестве модельер дебютирует с коллекцией для сезона осень-зима 2021/22.