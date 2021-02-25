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Артем Кузелев

Хайдер Акерманн получил новую должность

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  • 25 Февраля 202117:02

На днях дизайнера назначили креативным консультантом бельгийской марки Maison Ullens. На этом посту Хайдер Акерманна будет не только создавать коллекции для бренда, но и отвечать за все его креативные решения.

В пресс-релизе марки отмечается: «В качестве консультанта Maison Ullens Хайдер Акерманн будет курировать создание коллекций и отвечать за имидж дома моды. Его назначение – поворотный момент в десятилетней истории бренда». В новом качестве модельер дебютирует с коллекцией для сезона осень-зима 2021/22.

 
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