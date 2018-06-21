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Артем Кузелев

Хайдер Акерманн возглавит дом Lanvin?

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  • 21 Июня 201814:26
Сюжеты: Lanvin

Парижский дом моды провел первые переговоры с дизайнером по вопросу поиска нового креативного директора.

Представители компании Fosun International, которой теперь принадлежит бренд Lanvin провели переговоры с Хайдером Акерманном. Франко-колумбийского дизайнера называют главным кандидатом на пост креативного директора парижского дома моды, хотя ни одна из сторон не комментирует новость. По слухам, которые поддерживают некоторые инсайдеры модной индустрии, вопрос с назначением должен разрешиться в ближайшие недели.

В данный же момент марка Lanvin готовится к показу мужской коллекции, который состоится в Париже 24 июня. В свою очередь, Хайдер Акерманн работает над объединенной коллекцией сегодня весна-лето 2019, которую представит на Неделе моды в Париже в сентябре.

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