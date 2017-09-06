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Хайди Клум (Heidi Klum) (47)
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Артем Кузелев

Хайди Клум в рекламе белья Heidi Klum Intimates, 2017

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  • 06 Сентября 201714:08
Сюжеты: Хайди Клум (Heidi Klum), Рекламные кампании

Немецкая супермодель вновь сотрудничает с бельевой маркой Bendon, выступая и в качестве дизайнера коллекции, и в роли ее лица.

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  • Heidi Klum Intimates, 2017

Хайди Клум уже не первый сезон сотрудничает с новозеландским брендом Bendon. Супермодель разрабатывает для марки собственную линейку белья, получившую название Heidi Klum Intimates. Совместные капсулы Хайди и Bendon отличаются женственными и элегантными комплектами, адресованными для особых случаев. В новой коллекции коллаборация традиционно использует кружево, шелк и мягкий модал ярких оттенков. В качестве фона для фотосессии были выбраны пышные и нежные цветы.

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