Московская сеть универмагов и магазинов ХЦ подготовила сюрприз для своих покупателей. Лето, отпуск, что может быть лучше? Хотите одновременно получить в подарок летний гардероб и поездку на ваш выбор? Думаете так не бывает? Сейчас у вас есть уникальный шанс получить все это!

Участвуйте в конкурсе «ХЦ дарит билет в лето» в аккаунте Инстаграм @hc_moda и выигрывайте подарочный сертификат* на 50 000 рублей, предоставленный туроператором TUI – одним из лидеров на мировом туристическом рынке.

А подарочный сертификат на покупку мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров в универмагах и магазинах ХЦ вы можете получить, участвуя в конкурсе в Инстаграм @tuirussia, где будет разыграно 5 подарочных сертификатов ХЦ - каждый номиналом по 10000 рублей.

Любовь к моде, красивые летние фотографии и желание отправиться в потрясающее летнее путешествие — это все, что нужно, чтобы принять участие в конкурсе #вотпусксХЦ! С 28 июня по 12 июля опубликуйте в своем личном аккаунте в Инстаграм фотографию в летнем отпускном образе, выполните все условия и у вас есть все шансы 13 июля получить билет в лето от ХЦ!

Условия участия в конкурсе:

1. Быть подписчиком @hc_moda и @tuirussia в Инстаграм,

2. Выложить в своем аккаунте личное фото в летнем отпускном образе с хештегами #ВотпусксХЦ и #ХЦ,

3. Написать под конкурсным постом в аккаунте @hc_moda слово «Участвую» и отметить 3-х друзей,

4. Лайкнуть пост с розыгрышем, а также проявить активность в аккаунте @hc_moda — поставить лайки и написать комментарии на три любые поста,

5. Ваш профиль должен быть реальным, а также открытым на время проведения конкурса.

Участвуйте в конкурсе и отправляйтесь в отпуск вашей мечты! Не упустите возможность провести это лето так, как вы мечтали — ведь, при победе вы сами сможете выбрать удобные даты для поездки, маршрут и вид отдыха!

Это лето с ХЦ и ТUI будет по-настоящему модным и жарким!

Торговый Дом «Холдинг-Центр» - публичное акционерное общество, имеет более чем 20-летний опыт торговой деятельности на российском рынке. Сеть включает в себя: универмаги и магазины «ХЦ», Супермаркеты ХЦ 24, бутики PRET-A-PORTER. Официальный сайт — hcmoda.ru.

TUI - одна из ведущих туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40−летним опытом работы.

*Сертификат можно использовать только один раз. Действителен в течение года. Обмену и возврату не подлежит. При покупке услуг меньшего номинала, разница в цене не возвращается; при покупке услуг большего номинала, разницу необходимо доплатить.