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Fashion Kaleidoscope

ХЦ&Penny Black представляют: День с персональным стилистом Sebastian Paul Dora

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  • 14 Апреля 201920:03

19 апреля с 10.00 до 20.00 в ТРЦ «Афимолл Сити» на третьем этаже в бутике Penny Black Универмага ХЦ пройдет День с персональным стилистом и модным экспертом из Италии — Sebastian Paul Dora. Все гости получат индивидуальные консультации по стилю и помощь в выборе стильных комплектов из новой коллекции марки.

Penny Black — это всемирно известный итальянский бренд концептуальной одежды для современных активных женщин, живущих в ритме мегаполиса. Каждый сезон Penny Black выпускает три капсулы: Black Label — одежда для офиса и деловых встреч, Grey Label — модные и неформальные вещи для свободного времени и отдыха, Pink Label — изысканные наряды для особых случаев и вечерних выходов.

В сети ХЦ марка Penny Black представлена в универмагах: «Бухарест», «Лейпциг», «Афимолл Сити», «Рублевский» и «Сокольники».

Официальный сайт Торгового Дома «Холдинг-Центр» - hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.

 

 

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