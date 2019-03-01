TAMARIS HEART&SOLE представил новую коллекцию осень-зима'19/20

Высокий комфорт на высоких каблуках!
В новом сезоне Tamaris заставляет женские сердца биться чаще. Ключевой элемент инновационной технологии Tamaris Heart & Sole — внутренняя стелька, разработанная при участии ортопедов, которая разгружает стопу в точках наибольшего давления и обеспечивает комфорт при ношении обуви на высоком каблуке.
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
– Каблуки, обтянутые натуральной кожей
– Золотистые металлические детали на каблуках
– Эластичная подкладка (вспененный материал
с функцией памяти)
– Конические каблуки
– Скругленные колодки
– Леопардовый принт и рисунок в клетку
– Бордовая подошва
– Фирменная деталь: золотое сердечко
– Съемная стелька
– Размеры: 35–42
– Высота каблука: 75–100 мм
МИР КРАСОК
В осенне-зимнем сезоне 2019 года модной альтернативой черному цвету станут мистический темно синий и элегантный бордовый оттенки. Неизменно актуальный черный будет представлен в основном в лакированном варианте или в стильном дуэте с клеткой тартан и гленчек. Воплощением модного нейтралитета станет серый цвет, который неожиданно продемонстрировал свою прекрасную сочетаемость со многими принтами, включая неброский леопардовый рисунок. Мягкий телесный оттенок — сама элегантность. Он облагораживает однотонные образы, привнося в них нежные нюансы. Еще один модный цвет сезона с налетом ретро — коньячный — идеально комбинируется с бронзовыми и золотистыми деталями.
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