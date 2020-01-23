Хелена Кристенсен создала коллекцию для H&M

Супермодель и фотограф придумала для шведской марки дизайне нескольких трикотажных вещей.

С 30 января во всех магазинах шведского ретейлера стартуют продажи новой капсульной коллекции. На этот раз марка H&M сотрудничала с супермоделью и фотографом Хеленой Кристенсен. В рамках коллаборации Хелена создала несколько свободных футболок и толстовок из трикотажа нейтральных оттенков, украшенного фотопринтами цветов.