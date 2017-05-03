Hermes: Рынок роскоши оздоровляется

Последний финансовый отчет парижского дома моды показал резкий рост продаж на 13,5 процента за первый квартал.

На днях управляющий директор французской компании Аксель Дюма сообщил довольно приятные новости. Как оказалось, за первый квартал нового финансового года продажи Hermes выросли на внушительные 13,5 процента. Дюма подчеркнул, что такой удачный старт году обеспечила более ровная экономическая ситуация в стране, а также органичный рост марки.

Кроме того, Аксель Дюма отметил, что компания смогла правильно распределить оборот по регионам. В Азии он вырос на 16 процентов, в обеих Америках на 14 процентов, а в Европе на 9. Отчет показал, что положительная динамика особенно явно наблюдается в сегменте шелковых изделий, затем идет одежда, кожаные аксессуары и парфюм. Цифры, представленные Hermes, еще раз доказывают, что индустрия роскоши постепенно оздоровляется, что подтверждает и холдинг LVMH, сообщивший о росте на 15 процентов, и рекордный 31 процент группы Kering.