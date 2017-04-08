Хейли Беннетт названа новым лицом Rag & Bone

Главная роль в рекламной кампании весенне-летней коллекции марки досталась американской актрисе, сыгравшей недавно в картине «Девушка в поезде».

1 / 3 Rag & Bone. Весна-лето, 2017





Американский дизайнерский дуэт пригласил Хейли Беннетт стать лицом своей новой коллекции. Актриса, недавно снявшаяся в картине «Девушка в поезде», предстала перед объективом фотографа Глена Лачфорда, который снимает для бренда большой рекламный фотопроект. Выбор героини весенне-летней кампании один из креативных директоров марки Маркус Уэйнрайт прокомментировал так: «Хейли оказалась исключительной для этой работы. Она ​​принесла невероятную творческую энергию и стиль... Она танцевала перед камерой, пока ее ноги не опухли».