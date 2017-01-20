Хейли Болдуин в новой весенне-летней кампании GUESS JEANS

20-летняя актриса снова оказалась главной героиней новой весенне-летней коллекции от креативного директора бренда GUESS Пола Марчиано. Известный фотограф Райн Аяш создал яркую, пронизанную калифорнийским солнцем, историю на фоне золотых пляжей и белоснежных курортных отелей Палм-Спрингс.

Сексапильная Хейли встречает весну в стиле спорт-шик: соблазнительный топ-бюстье и брюки-дудочки из молочного кружева, короткое персиковое платье из эластичного трикотажа и длинная шелковая туника в пол цвета майской зелени стали ее любимыми новинками, которые можно смело назвать универсальными маст-хэв на все случаи весенне-летней жизни любой модной барышни.

Герой мужской коллекции GUESS JEANS итальянский красавчик Стефано Сала продемонстрировал новые тренды гардероба для сильного пола, которые почти не отстают от женской линии по сочности оттенков и разнообразию фасонов.

Кстати, совсем недавно Хейли и Стефано были замечены вместе и в юбилейной фотосессии капсульной коллекции в честь 35-летия бренда GUESS, снятой одной из лучших фэшн-фотографов Лос-Анджелеса Татьяной Герусовой.

Джинсы, куртки и комбинезоны из денима, давно ставшие узнаваемым ДНК стиля GUESS, были заново перекроены дизайнерами, но сохранили тот неуловимый дух свободы и романтики, как и в первой коллекции бренда 35 лет назад.

Автор: Диана Мицкевич