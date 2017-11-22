Хиджаб Nike в списке лучших изобретений

Подводя итоги года, американский журнал Time отметил спортивный бренд за создание специального хиджаба для занятий спортом.

Некоторое время назад американское издание Time опубликовало традиционный список лучших, по мнению экспертов, изобретений года. Среди прочего, в топ вошел женский эластичный хиджаб для занятий спортом компании Nike. В разработке аксессуара принимали участие спортсменки-мусульманки, в том числе и фигуристка из ОАЭ Захра Лари. Модель представлена в трех цветовых вариантах и подходит для занятий любыми видами спорта.