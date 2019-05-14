Хиджаб от Nike в списке самых популярных

Впервые в истории моды мусульманская вещь попала в рейтинг самых востребованных в мире.

Недавний отчет аналитической платформы Lyst говорит о том, что модная индустрия и потребители ее продуктов не стоят на месте. Эксперты сайта установили, что впервые в истории в рейтинг самых популярных попала вещь из мусульманской культуры. Спортивный хиджаб Pro Hijab от марки Nike вошел в десятку наиболее востребованных предметов гардероба в мире. В релизе компании Lyst по этому поводу подчеркивается: «Это отражает многие социально-культурные изменения, которые происходят в модной индустрии. Сегодня потребность и спрос на инклюзивную одежду особенно высоки».