Хит-парад ошибок в уходе за кожей лица

На многое ли вы готовы ради красоты и молодости? Достаточно ли заботитесь о тонусе кожи, её увлажнении и питании? Но, несмотря на все ваши старания, не видите должного эффекта? Если на все вопросы вы ответили положительно, то эти рекомендации написаны специально для вас. Настало время для решительных действий! Лучшие профессионалы косметической лаборатории Teana расскажут, как избежать фатальных ошибок в уходе и что изменить, если они уже стали частью ваших бьюти-ритуалов.

- Скраба и пилинга бывает много! Некоторые девушки вводят его в ежедневный косметический уход совсем забывая о том, что коже нужно время на восстановление после каждой такой процедуры. Ещё сильнее травмируется кожа, если скраб для тела используют для нежной зоны лица. Крупные абразивные частицы наносят многочисленные микротравмы, что провоцирует сначала усиленную регенерацию, но если забыть о мере — провоцируют серьезное раздражение и снижение тонуса. Подбирайте щадящие формулы, основывая выбор на состоянии и природной способности к регенерации вашей кожи. Попробуйте омолаживающий пилинг Teana «Огненный топаз» с “голубым ретинолом” (растительный и безопасный аналог ретинола) и фруктовыми кислотами. Средство нежно и эффективно отшелушившие ороговевшие клетки, одновременно очищая, питая и увлажняя кожу. Эффект омоложения запускается после первого же применения, клетки обновляются, выравнивается тон кожи, сглаживаются морщинки, уменьшаются воспаления. Наносите пилинг первые три дня каждый день, далее один раз в неделю в течение месяца, затем один раз в месяц для поддержания эффекта.

-Тоник – must-have. У нас часто не хватает сил или времени на этап тонизирования и очень зря! Тоник позволяет завершить блок очищающих процедур и удалить остатки средств. Но, самое главное, что тоник (он же тонер) работает как проводник для последующего более глубокого проникновения активных компонентов бустера, сыворотки и крема. Многие современные тонизирующие средства полезно даже использовать поверх макияжа, чтобы дополнительно увлажнить и освежить кожу в течение дня. В одном флаконе тоника спрея Teana для сухой кожи и чувствительной кожи сочетается очищение, увлажнение и питание. Средство восстанавливает водный баланс кожи, предотвращает сухость и шелушение, снимает напряжение и усталость. Не забывайте про этап тонизирования при повседневном уходе, ведь он способен увеличить эффект от ухода в разы!

-Внимание шее и декольте. К сожалению, мы часто забываем ухаживать за этими очень важными зонами, жалеем на них крем для лица, хотя учеными уже давно доказано, что они стареют гораздо раньше, чем кожа лица. Как говорила Коко Шанель: «Руки девушки – визитная карточка, шея – паспорт, грудь — загранпаспорт». Уделяйте внимание всем зонам без исключения! Регулярно наносите кремы, маски и сыворотки. Ведь косметология совершила настоящий прорыв в последние десять лет, грех этим не пользоваться. Пусть даже без косметолога ваша кожа получает ежедневной эффективный уход и в любом возрасте будет красивой и здоровой.