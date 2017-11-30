Хлое Севиньи для Harper’s Bazaar Russia. Декабрь, 2017

Актриса, режиссер, продюсер и икона стиля стала одной из главных героинь свежего номера российской версии Harper’s Bazaar.

1 / 8 Harper’s Bazaar Russia. Декабрь, 2017















Разменяв пятый десяток, Хлое Севиньи вернулась в большое кино и большую моду. Актриса и икона стиля то и дело появляется в модных проектах, снимается в новом клипе Pussy Riot и, конечно, не забывает о кинематографе. Очередной работой Хлое стала фотосессия Томаса Уайтсайда для декабрьского номера российской версии Harper’s Bazaar.