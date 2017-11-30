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Артем Кузелев

Хлое Севиньи для Harper’s Bazaar Russia. Декабрь, 2017

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  • 30 Ноября 201713:58
Сюжеты: Chloe Sevigny, Harper's Bazaar

Актриса, режиссер, продюсер и икона стиля стала одной из главных героинь свежего номера российской версии Harper’s Bazaar.

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  • Harper’s Bazaar Russia. Декабрь, 2017

Разменяв пятый десяток, Хлое Севиньи вернулась в большое кино и большую моду. Актриса и икона стиля то и дело появляется в модных проектах, снимается в новом клипе Pussy Riot и, конечно, не забывает о кинематографе. Очередной работой Хлое стала фотосессия Томаса Уайтсайда для декабрьского номера российской версии Harper’s Bazaar.

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